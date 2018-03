Cabeleireiro elimina 23 quilos em menos de um ano para disputar realeza do carnaval e leva 2º lugar

Fantasia impecável, samba no pé e 23 quilos a menos. Foi assim que o cabeleireiro conhecido como Aline Venturine subiu ao palco para disputar pela primeira vez o título de Rainha Gay do Carnaval de Rio Branco, que ocorreu nesta sexta-feira (9) na Gameleira.

Determinação e investimento foram palavras-chaves nessa mudança. Além disso, Aline conta que não conseguia gostar do que via no espelho. “Hoje eu não tenho preconceito, o meu preconceito era comigo mesmo, da forma que a sociedade me via”, revela.