PM recupera motocicleta furtada em Sena Madureira

Trata-se de um veículo da marca Yamaha que se encontra em ótimo estado de uso.

Uma equipe da Polícia Militar de Sena Madureira conseguiu recuperar nesta quinta-feira, 8, uma motocicleta que tinha sido furtada há cerca de três dias do município. Trata-se de um veículo da marca Yamaha que se encontra em ótimo estado de uso.

Após o furto, o proprietário registrou a notícia-crime na Delegacia de Sena e, a partir de então, a polícia ficou atenta no sentido de localizar a moto. Mesmo com a recuperação do veículo, ninguém foi preso.

De qualquer forma, a ação exitosa da PM evitou um grande prejuízo para o proprietário da motocicleta. Vale lembrar que nos últimos dias tem aumento o número de furtos de motos na região de Sena, com isso, os moradores precisam redobrar os cuidados já que um pequeno descuido pode ser fatal.

Curtir isso: Curtir Carregando...