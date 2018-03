Marcus Alexandre barra ida de Jarbas Soster à Câmara onde ele iria contar sobre o Ruas do Povo

O prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, do PT, mandou sua base na Câmara de Vereadores barrar a proposta do vereador Roberto Duarte Júnior (PMDB) de levar à casa o empresário Jarbas Soster. Ele é um dos principais credores do programa Ruas do Povo e já acenou que vai contar “tudo” o que sabe sobre a relação do Governo com os empresários durante a execução dos serviços. O Ruas do Povo chegou a falir empresário de alto quilate. Um deles decidia sexta-feira de manhã que dormiria em París, na França, e voltava a trabalhar em Rio Branco na terça-feira seguinte, tal era seu poder aquisitivo. Hoje esse mesmo empresário está disputando obra de 200 mil reais em prefeituras do interior do Acre. A chance de aparecer a verdade acabou sendo barrada ontem pelo prefeito da capital, diretamente interessado, porque o Ruas do Povo foi fundamental na sua reeleição. A base dele deu de 6 x 5 na oposição.

