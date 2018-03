Homem de 34 anos é atacado a golpes de terçado e estado de saúde é crítico

Um homem identificado pelo nome de Dionísio Carvalho, de 34 anos foi vítima de tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (08), quando estava na casa de irmão, na Santa Luzia no bairro Santa Inês, região do 2º Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da própria vítima ele estava, na casa de seu irmão, quando um homem que não teve o nome divulgado de posse de um terçado desferido vários golpes contra ele.

A vítima foi socorrida pela viatura 01 do SAMU e encaminhada ao Pronto Socorro de rieo Branco, onde de entrada em estado crítico.

Ele foi golpeado mais de dez vezes com terçada, que teria atingindo várias partes do corpo, como cabeça, braços e perna, além de ter um dedo da mão decepado.

