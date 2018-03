Companheira de Leonildo Rosas sai do cadastro de reserva da Saúde para assumir cargo no Iapen, enquanto concursados são humilhados

Charlene Brilhante de Carvalho prestou concurso em 2013 para o cargo de assistente social. O edital previu apenas duas vagas para o município de Senador Guiomard, a localidade optada por Charlene no ato da inscrição. A companheira do jornalista Leonildo Rosas, porta-voz do governador Tião Viana (PT), ficou na quinta colocação, mas acabou entrando na lista de convocados. O chamamento saiu em dezembro do ano passado, contemplando os três candidatos do cadastro de reserva até alcançar justamente a colocação obtida por Charlene. Chama atenção o fato de a mulher não cumprir a jornada de trabalho no Hospital Doutor Ary Rodrigues. Além disso, mesmo após a posse, ela figura na folha de pagamento do estado, referente ao mês de janeiro, com salário de R$ 15 mil exercendo as funções de assessora de execução de projetos, com lotação na Secretaria Estadual de Planejamento.

O diretor do Hospital Ary Rodrigues, Ney do Miltão, disse que recebeu documentos do governo dando conta de que Charlene foi designada a trabalhar como assistente social no Instituto de Administração Penitenciária de Senador Guiomard. Por lei, a servidora deveria ter se apresentado ao novo posto de trabalho cinco dias após a posse, o que não aconteceu até esta sexta-feira (9). Além disso, para exercer a nova função, ela deveria ser exonerada do cargo de assessora de execução de projetos na Seplan.

As curiosidades dessa caso sugerem privilégio, uma vez que centenas de concursados buscam serem atendidos pelo secretário Gemyl Júnior (Saúde) algum tempo. A validade do concurso, inclusive sua prorrogação por dois anos, vence neste sábado de Carnaval e não há indicativo, da parte do governo, de que os aprovados (dentro das vagas anunciadas e os do cadastro de reserva) serão chamados. Nesta quinta (8), uma comissão de concursados foi orientada a voltar pra casa, descansar e esperar passar a quina carnavalesca. O recado foi repassado por assessores de Gemyl. Nesta sexta ele fazem pressão no gabinete da secretária Sawana Carvalho (SGA).

A administração do Iapen em Senador Guiomard informou que “nenhum outro servidor novato compareceu nos últimos dias, e não soube informar se a alteração no quadro funcional se dará após o Carnaval.

Abaixo, a nota enviada pela secretária de Comunicação Social do governo, jornalista Andréia Zillio

Não tem nenhum equívoco no processo de chamamento do concurso da Saúde. As pessoas foram chamadas de acordo com a demanda, como acontece em todos os concursos.

O Instituto Penitenciário do Acre (Iapen), solicitou à Secretaria de Gestão Administrativa (SGA), cinco assistentes sociais em decorrência da própria realidade inerente ao sistema prisional, um ambiente onde a reeducação e ressocialização social é o foco principal. Esses profissionais foram chamados para serem lotados na Penitenciária de Senador Guiomard.

Isso é prática normal na administração municipal, estadual e federal. Portanto, não existe nenhum equívoco em ter sido chamado mais profissionais da área, assim como em qualquer outra que tenha sido solicitado pessoas do cadastro de reserva, aliás, ele existe exatamente para atender a demanda caso necessário.

Curtir isso: Curtir Carregando...