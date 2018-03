“Com medo”, Marcus Alexandre barra sabatina sobre Ruas do Povo na Câmara. Operação abafa deve se repetir na ALEAC

O prefeito Marcus Alexandre de Rio Branco, pré-candidato a governador pelo PT nas eleições de 2018, orientou o seu líder na Câmara Municipal, vereador Eduardo Faria (PCdoB) a derrubar o requerimento que convocava o empreiteiro Jarbas Soster a revelar irregularidades no Programa Ruas do Povo. A sugestão para que o empresário comparecesse ao parlamento é do vereador Roberto Duarte, para quem “o prefeito está com muito medo do que poderia ser revelado”. O requerimento acabou sendo derrubado por seis votos contra cinco. Duarte deve anunciar nas próximas horas uma medida alternativa para que o empresário exerça o direito de contar tudo que sabe.

Na Assembléia Legislativa, o deputado Daniel Zen, líder do governador Tião Viana, já recebeu ordem da Casa Rosada para rejeitar o requerimento nos mesmos termos apresentado pela deputada Eliane Sinhazique. Com ampla maioria, a base aliada ao governo não tomará conhecimento das justificativas do requerimento, que entrará em pauta logo após o Carnaval. A mesma orientação está sendo dada para que o veto de Tião Viana ao projeto quer salva o emprego de 1.800 funcionários do Pró Saúde seja mantido. Esta missão, no entanto é mais difícil. O acjornal.com conversou com vários deputados e a maioria deles disse que não vai votar contra os trabalhadores.

