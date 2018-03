VEM PEDREIRA POR AI Jarbas Soster diz ao Blog que “vai mesmo” falar sobre o Ruas do Povo onde for chamado

O empresário Jarbas Soster, um dos maiores credores do Estado na atualidade, disse ao Blog do Evandro Cordeiro que vai contar as “histórias” do Ruas do Povo onde for chamado. A primeira ida dele deve ser na Câmara Municipal de Rio Branco, onde o vereador Roberto Duarte Júnior (PMDB) tenta aprovar sua convocação. O problema é que a bancada do prefeito é maioria absoluta. Na Assembleia Legislativa quem faz a tentativa de leva-lo é a deputada “cricri” Eliane Sinhasique (PMDB).

Caso Sinhasique e Duarte consigam aprovar o “convite” ao empresário, uma coisa pode ser dada como certa: muita coisa escabrosa sobro o Ruas do Povo, programa do Governo usado pelo prefeito Marcus Alexandre (PT) para garantir sua reeleição, e para garantir a reeleição do próprio Tião Viana, ambos do PT, virá à tona. Muita gente vai se surpreender, mesmo já estando sabendo de muita coisa ruim. Aperreei o Jarbas Soster para ele adiantar alguma coisa. Ele me ignorou. Só falará no plenário de uma das casas legislativas – “ou das duas”.

Minha nossa!

