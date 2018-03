Vazamento de gás na agência da Caixa em Rio Branco assusta pessoas, que confundem incidente com ataque criminoso

O vazamento de gás de ar-condicionado na agência da Caixa Econômica da avenida Brasil, no Centro de Rio Branco, durante a madrugada, assustou muita gente que passava pelo local. A enorme cortina de fumaça no espaço onde ficam localizados os caixas eletrônicos foi confundida com um possível resultado de um ataque criminoso. Os boatos sobre a suposta explosão logo se espalharam pelo WhatsApp e Facebook.

A polícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados e quando chegaram à agência constataram que uma das serpentinas da central de ar-condicionado do prédio havia se rompido.

Algumas pessoas chegaram a destacar que a explosão ocorrera bem em frente ao quartel da Polícia Militar, na região central.

