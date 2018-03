Tropas da Força Nacional de Segurança podem desembarcar no Acre a qualquer momento

Historicamente, um governo que não investe em educação acaba sendo obrigado a fazer o que vem fazendo Viana

ATESTADO DE INCOMPETÊNCIA

O governador do Acre Tião Viana anunciou que vai gastar nos próximos dias R$ 5 milhões na construção de mais espaço nos presídios do Estado. Historicamente, um governo que não investe em educação acaba sendo obrigado a fazer o que vem fazendo Viana. Mais presídios e menos escolas.

AFASTA DE MIM

O complexo prisional da Papudinha que será desativado sempre foi um engasgo na goela de Tião Viana, dado a localização próximo das residências onde moram “os bacanas” de Rio Branco, incluindo ele, no Residencial Ipê. Com a construção do Lago do Amor então, a melhor coisa foi colocar bem longe a escória criada por ele e o Partido dos Trabalhadores em 20 anos no poder.

QUESTÃO DE ESTÉTICA

Dizem as más línguas que a arquiteta esposa de Tião Viana, Marlúcia Cândida, também não gosta da paisagem da Papudinha perto da casa dela, no residencial Ipê, e tira o brilho da estética do Lago do Amor, que vem sendo erguido ao custo de 2 milhões. Amor com presídio não combina mesmo! Parabéns à arquiteta.

COM MERDA NÃO SE BRINCA

A baixaria tomou conta ontem (7) na Tribuna da Assembleia Legislativa do Acre. O líder do governador Tião Viana, Daniel Zen (PT), levou tanta bordoada da oposição que dava pena, depois que ele anunciou que abriria um requerimento para investigar o senador Sérgio Petecão sobre uso de caixa 2 de campanha. Sobre o assunto, o também deputado Jairo Carvalho (PSD) disse que esse requerimento de Zen e merda eram a mesma coisa. Que coisa. Eu eihmm!

CENTRADO

Comedido e conduzindo os trabalhos no parlamento como poucos que passaram pela presidência da Aleac, o deputado estadual Ney Amorim (PT), apesar da pouca idade, parece ser o “pai de todos” naquele poder, sempre apartado as arengas dos deputados. Em relação às palavras de baixo calão “dos filhos maluvidos”, Amorim manda logo retirar da ata de sessão para não constar nada nos anais da casa. Aos jornalistas que gostam de citar baixarias e palavras de baixo calão em seus textos, é bom gravar tudo no próprio aparelho, já que na ata de sessão não vai constar nada e não terá como provar o dito pelo não dito. #FICADICA.

SÓ ESPECIALISTAS

Como diz o dito que o dono só fecha a casa após ser roubado, agora todo político no Acre, após o banho de sangue diário que aterroriza a população acreana, já sabe que é preciso a intervenção da força nacional para combater a criminalidade.

NÃO SOU CULPADO

Sobre a onda de violência, o Secretário de Segurança Pública do Acre, Emylson Farias, disse que a culpa de tudo isso não é dele e vem fazendo o que pode. Emylson disse aos jornalistas que essa guerra de facções no Acre tem origem no Rio e São Paulo, onde é berço do Comando Vermelho e o Primeiro Comando (PCC).

FALANDO SÉRIO

Ainda sobre violência, finalmente alguém levantou a voz e pediu ajuda a quem pode fazer alguma coisa. Ontem à tarde na Tribuna do Senado em Brasília, o senador progressista Gladson Cameli escancarou o terror que vive os acreanos com medo da violência e pediu urgência no envio de tropas da Força Nacional de Segurança para combater a criminalidade.

A QUALQUER MOMENTO

Segundo Cameli, o governador Tião Viana parece que perdeu a vontade de governar e entregou de vez o Estado nas mãos dos bandidos. Pela urgência e o apelo eloquente do senador acreano, as tropas de segurança devem desembarcar em solo acreano a qualquer momento.

