Polícia cumpre 35 mandados e prende 12 pessoas em ‘Operação Fronteira’ no interior do Acre

A Polícia Civil cumpriu ao menos 35 mandados judiciais e prendeu cerca de 12 pessoas durante a “Operação Fronteira”, deflagrada nesta quinta-feira (8), nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia, região do Alto Acre.

A ação contou com a participação ativa de mais de 80 policiais e 20 viaturas. O delegado responsável pela operação, Nilton Boscaro, afirmou que o objetivo é combater o crime organizado na região de fronteira do estado.

“O objetivo foi implementar o plano estratégico da Secretaria de Segurança no combate ao crime organizado e tráfico de drogas em todo o estado. É uma região que infelizmente passa por uma inércia do governo federal e acaba sobrecarregando, de uma maneira bastante intensa, as forças de segurança estadual”, disse o delegado.