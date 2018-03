“O Tchê vai pegar uma surra inesquecível na Umarb”, diz presidente do PHS

O ex-deputado estadual Luiz Tchê, presidente do PDT e patrocinador da chapa número 2, que disputa nesta sexta-feira, 9, a presidência da Umarb, e em cuja cabeça da chapa está a líder do Vale do Açai, Dje Cavalcante, vai levar uma surra nas urnas. A previsão é do presidente do PHS, outro partido da Frente Popular, Manoel Roque, que apoia a chapa 1, liderada pelo presidente do bairro Seis de Agosto, Oséias Silva. “Nós somos doutores nessa disputa”, avisa Roque, um dos dirigentes mais gabaritados em bastidores que se tem conhecimento na atualidade. Pelo menos 70 presidente de bairro estão aptos a votar amanhã para escolher a nova diretoria da entidade sindical mais importante para quem quer estar perto do prefeito da cidade.

Apoiada pelo atual presidente da Umarb, Gilson Albuquerque, Oséias silva, Marcão da Vila Nova e outros membros gozavam ontem do desespero do Tchê e do diretor do Deracre, Cristóvam Messias, que segundo eles tentam eleger uma “estranha no movimento comunitário”.

