Motorista morre após carro sair da pista e capotar em rodovia do interior do Acre

Antônio Raimundo das Chagas, de 60 anos, morreu na tarde de quarta-feira (7) após o carro que ele conduzia sair da pista e capotar. O acidente ocorreu no km 109 da BR-364, interior do Acre. Chagas viajava com a mulher, que também se feriu e foi levada para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).