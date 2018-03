Homem com cocaína amarrada ao corpo é preso no aeroporto do município de Cruzeiro do Sul

Um homem, cujo nome não foi divulgado, foi preso na madrugada nesta quinta-feira, dia 08, ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul com mais de 2,5 kg de cocaína amarrada na perna.

Os policiais suspeitaram da atitude do rapaz e ao fazerem a revista pessoal encontraram a droga presa no corpo do suspeito que tentava fazer o transporte da droga para Recife, Capita do Pernambuco.

O homem foi preso em flagrante e levado a Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva. O caso foi confirmado pela Polícia Federal. O preso deve responder por tráfico de drogas.

Curtir isso: Curtir Carregando...