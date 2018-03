Os filmes “A Forma da Água” e “Cinquenta Tons de Liberdade” estreiam no cinema de Rio Branco nesta quinta-feira (8). Os filmes “Maze Runner: A Cura Mortal”, “O Touro Ferdinando”, “Jumanji: Bem–vindo à Selva” e “Os Parças” seguem em cartaz. A programação é válida até a próxima quarta-feira (14).

O filme “A Forma da Água” narra uma história em meio aos grandes conflitos políticos e transformações sociais dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. A muda Elisa (Sally Hawkins), zeladora de um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local. Para executar um arriscado e apaixonado resgate, ela recorre ao melhor amigo Giles (Richard Jenkins) e à colega de turno Zelda (Octavia Spencer).

O último filme da saga “Cinquenta Tons de Liberdade” é também baseado na obra da britânica E.L. James. O longa acompanha a história de Anastasia Steele (Dakota Johnson) e Christian Grey (Jamie Dornan), com um relacionamento estável e maduro. No entanto, a vida ainda reserva surpresas para o casal, e fantasmas do passado como Jack Hyde (Eric Johnson) e Elena Lincoln (Kim Basinger) voltam a impedir a paz.