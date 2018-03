Em Rio Branco, servidores da Eletrobras param atividades contra privatização da empresa

Servidores da Eletrobras Distribuição Acre paralisaram as atividades nesta quinta-feira (8) contra a privatização da empresa. Em janeiro deste ano, o presidente da República, Michel Temer, assinou o projeto que estabelece regras para a privatização da Eletrobras. O governo pretende arrecadar em 2018 R$ 12,2 bilhões com a privatização.

Ao G1 , o vice-presidente do Sindicato dos Urbanitários, Marcelo Jucá, explicou que apenas 30% dos serviços da empresa estão funcionando nesta quinta. Ele afirmou que o ato também ocorre em outros estados do país.

“O presidente Temer decidiu lançar uma assembleia, que vai ocorrer hoje, às 14h, em Brasília, porque ele tem as opções de liquidar, que seria acabar com as empresas e, amanhã [sexta, 9], todos estariam sem CNPJ, ou privatizar. Por causa disso, entramos com ações judiciais para suspender essa assembleia e estamos buscando também ações políticas. Não dá para ele tirar o serviço de uma empresa que tem em qualquer município do Acre”, complementou.

Jucá falou ainda que a classe não é contra discutir a privatização, mas não aceita com as regras impostas pelo governo federal.

O sindicalista lembrou ainda do incêndio ocorrido na geradora de energia de Cruzeiro do Sul no início do ano. O incêndio deixou três cidades do Acre e uma do Amazonas sem energia elétrica. Segundo Jucá, o problema poderia ter sido muito maior se uma empresa privatizada operasse na região.