Detran no Acre divulga calendário de leilões de veículos de 2018

Ao todo, serão 17 leilões de veículos retidos, em várias cidades do estado

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) divulgou nesta quarta-feira, 7, no site do órgão, o calendário de leilões programados para este ano. Ao todo, serão 17 leilões de veículos retidos, em várias cidades do estado.

Rio Branco será a primeira cidade a receber o evento, nos dias 5 e 6 de março, no Teatro Plácido de Castro (Teatrão). Cruzeiro do Sul, Brasileia, Senador Guiomard, Feijó, Xapuri, Tarauacá, Acrelândia, Plácido de Castro e Sena Madureira também sediarão o evento.

Os interessados em participar dos leilões devem ficar atentos às publicações dos editais no Diário Oficial do Estado (DOE), com informações sobre como realizar as inscrições e visitação dos veículos no pátio de veículos retidos, já que essas etapas são indispensáveis para a participação no leilão.

“O leilão é uma forma de esvaziar os pátios do Detran. É também uma oportunidade para que as pessoas adquiram um carro ou uma moto com valor abaixo de mercado. Fiquem atentos aos prazos e normas de inscrição, vale muito a pena participar do certame”, afirma a diretora de Operações do Detran/AC, Shirley Torres.