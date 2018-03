Bope prende integrantes de facção na Baixada após tentarem contra vida de policial

Seis jovens com idades entre 18 e 27 anos, foram conduzidos pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), à Delegacia de Flagrantes (Defla), após um confronto armado com um policial a paisana no bairro Plácido de Castro, região da Baixada da Sobral. O fato aconteceu na tarde quinta-feira (08) e com eles, os policiais apreenderam armas e objetos sem procedência possivelmente oriundos de roubo ou furto.

De acordo com o registrado pela equipe do Bope, um policial a paisana estava ajudando na mudança de um parente quando percebeu a presença de um indivíduo armado com uma escopeta se aproximando de onde estavam. Imediatamente, o policial lhe deu voz de prisão, mas, foi recebido com disparos de arma de fogo que o obrigaram a revidar, acertando o suspeito identificado como, José Cássio da Silva Gomes, na região da perna com um dos disparos. Este recebeu atendimento e foi encaminhado a uma unidade de saúde durante a ocorrência.

O confronto armado, segundo consta nos registros não parou aí. Outros indivíduos apareceram no local e alguns deles em posse de armas atiraram contra o policial que pediu reforço . Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope), chegou e logo iniciaram as buscas pelos suspeitos. Alguns conseguiram se evadir, mas, cinco foram capturados homiziados em duas residências. Eles se identificaram como sendo integrantes de uma facção criminosa atuante naquela região.

Foram presos, Jacinto Mendes de França Júnior (22), Rafael Barbosa de Souza (22), Pedro Bezerra da Silva Junior (27), Rafael Lima Bezerra (18), Natanael do Nascimento Salgueiro (18), além de José Cássio encaminhado ao hospital.

Na casa dos suspeitos, foi encontrado objetos sem procedência como celulares, tablet, notebook, vídeo game, além de duas armas de fogo sendo uma pistola modelo Taurus e a uma escopeta usada no confronto com o policial. Após serem ouvidos pela autoridade policial, deverão permanecer em presos até passarem por audiência de custódia nas próximas horas.

Curtir isso: Curtir Carregando...