PM prende seis pessoas suspeitas de participação no triplo homicídio de jovens em Rio Branco

A Polícia Militar prendeu seis pessoas, três homens e três mulheres, na tarde desta quarta-feira (7), por porte de drogas e associação criminosa, em uma distribuidora no bairro João Eduardo, em Rio Branco.

O grupo foi preso após denúncia de que estariam com armas de fogo e teriam envolvimento no homicídio de três jovens em uma casa no bairro Novo Horizonte, na última sexta (2). A polícia deve investigar a denúncia de participação nos crimes.