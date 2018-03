Capotamento na BR-364, entre Rio Branco e Porto Velho, deixa vítima fatal e uma idosa ferida com fraturas

O acidente aconteceu por volta das 17h30 desta quarta-feira (07), no quilômetro 15 da BR-364, sentido Rio Branco/Porto Velho. Uma caminhonete modelo Hilux capotou e um idoso de 60 anos morreu no local. A esposa da vítima fatal, Idelcide Pereira Filho, 58 anos , foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco com suspeita de fraturas.

De acordo com o apurado preliminarmente pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o idoso, Antônio Raimundo das Chagas, era quem dirigia o veículo e perdeu a direção ao tentar realizar uma curva. Ao sair da pista, o idoso foi arremessado do carro que capotou diversas vezes até parar em uma ribanceira.

