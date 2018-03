Tribunal do Crime executa mais um em Rio Branco; corpo é encontrado em matagal

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na tarde desta quarta-feira (08), após denúncia anônima ao Ciosp, em uma região de difícil acesso do bairro Papouco, nas proximidades do Rio Acre, em Rio Branco.

O chefe da Delegacia de Homicídios, delegado Remulo Diniz, esteve no local até a chegada do Corpo de Bombeiros, que foi solicitado para ajudar no resgate através de uma embarcação pelo Rio Acre.

Segundo o delegado, houve uma denúncia anônima que dava conta da execução do homem por volta das 11h da manhã. Ele teria sido visto sendo perseguido por cerca de 15 homens até entrar na área de mata. Em seguida , populares teriam ouvido disparos.

“Ao chegar aqui populares disseram que o homem teria sido tirado de casa por essas pessoas no bairro Papouco e levado até o local do crime onde fizeram uma espécie de julgamento. Ele teria sido agredido e morto com dois disparos de arma de fogo”, disse o delegado.

A Polícia Militar foi quem primeiro se deslocou a área para realizar as buscas e só encontraram o cadáver por volta das 14h30. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e entrou na água para realizar o resgate.

Após os trabalhos periciais, o corpo deverá ser encaminhado a base do Instituto Médico Legal (IML) e submetido a identificação.

Curtir isso: Curtir Carregando...