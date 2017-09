Justiça revoga prisão de empresários e servidores públicos acusados de fraudes na Emurb

As justiças federal e estadual aceitaram o pedido de liberdade das defesas de 15 dos 18 empresários e servidores públicos presos durante a segunda fase da Operação Midas, deflagrada no início deste mês.

“Por fim, expeça-se ofício ao Prefeito do Município de Rio Branco/AC, para que tenha ciência da presente decisão e das liminares concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mormente quanto à medida cautelar de proibição de acesso a qualquer órgão da Administração Pública Municipal”, solicita as instâncias de Justiça ao encerrar a decisão.

No início deste mês O Ministério Público do Acre (MPAC), em parceria com a Polícia Civil, deflagrou a segunda fase da Operação Midas. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP-AC, que coordenou a ação, cerca de R$ 7 milhões foram desviados com as práticas ilícitas na Emurb.