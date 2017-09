Índios acusam dono de granja de cercar terra onde funciona Parque Ecológico no interior do Acre

Um conflito agrário tem gerado tensão em Plácido de Castro, interior do Acre. O cacique Mapu Huni Kuin, líder do Centro de Cultura e Pesquisas Medicinais Huwã Karu Yuxibu, afirma que José Bezerra Neto, dono de uma granja, apropriou-se de 70% de uma área com 34 hectares de terra pertencentes a União.

O fato teria acontecido no fim de agosto, quando uma cerca foi colocada pelo empresário e limitou o acesso dos indígenas que vivem na área, onde existe uma organização cultural. Segundo Mapu, sete famílias moram no lugar, cerca de 33 pessoas, entre crianças, jovens e adultos que não convivem mais nas aldeias.

“A terra tem escritura e registro no meu nome em cartório. Mas, ela está há nove anos interditada. Quem diz que a propriedade me pertence é o cartório”, enfatiza.

O líder indígena conta que no dia 21 de agosto foi intimado a comparecer na delegacia da cidade. Ao chegar lá, se deparou com o proprietário da granja e foi informado que uma cerca seria instalada no perímetro das terras públicas.

Ouvidor agrário da Superintendência do Incra no Acre, Antônio Braña, esclarece que o parque fica em uma grande extensão do projeto de assentamento do Pedro Peixoto, parte da Gleba U. O assento possui três lotes – 541, 542 e 543.

“Esse é o segundo maior assentamento do Brasil e é de conhecimento de todos que a matrícula dos três lotes do espaço é do projeto”, esclarece.

Processo e propriedade

Braña lembra que em 2009, a Prefeitura de Plácido de Castro entrou com um processo junto ao Incra solicitando o uso de dois lotes da área de terra reivindicada. Ele afirma que o documento de posse do empresário não era conhecido pelo órgão, mas é legal.

“Segundo o cartório da cidade, a princípio, essa segunda matrícula [de José Bezerra] é legitima. O decreto de criação do município, feito pela Presidência da República, pode ter dado base legal para a prefeitura outorgar títulos naquela região [possivelmente Neto conseguiu os documentos de parte da área naquele momento]. Porém, essa matrícula não tem descrição exata e nem coordenadas geográficas [para delimitação]”, pondera Braña.

O ouvidor agrário ressalta que a execução de um estudo pode atestar a veracidade do documento de José Bezerra.

“Pode ser que a matrícula do empresário esteja sobreposta, em parte ou no todo, a do Peixoto. Entretanto, a atual gestão da cidade quer dar continuidade ao processo de inserção no parque. Temos duas questões nessa situação: a de domínio e de interesse possessório”.

Antônio Braña reconheceu que a cerca instalada por José Bezerra passa pelos três lotes do projeto de assentamento, mas as ele ressalva que a disputa entre as partes, o ingresso da ação foi feito pela Defensoria Pública da União (DPU), acontece para garantir o direito de uso do parque ecológico.