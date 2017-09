Greve dos Correios é abusiva, declara TST; empresa diz que trabalho deve ser retomado

A greve dos correios entrou em seu nono dia nesta quinta-feira. O movimento teve adesão de trabalhadores de todos os 26 estados e do Distrito Federal. De acordo com entidades que representam os funcionários, a paralisação é parcial, com redução de funcionários nas agências, e afeta principalmente a área de distribuição. As agências franqueadas não estão participando da greve – são cerca de 1 mil no país. Já as agências próprias totalizam mais de 6.500 pelo país.