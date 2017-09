Governo do Estado, por meio da (SGA) divulgou na quinta-feira 28, o resultado final de concurso para perito da Polícia Civil

O governo do Estado, por meio das secretarias de Gestão Administrativa (SGA) e de Polícia Civil (SEPC), divulgou nesta quinta-feira, 28, o resultado final do curso de Formação Policial do concurso público da SEPC para as vagas de perito criminal e perito médico-legista.

Ao todo, são 17 vagas, 15 das quais para perito criminal e duas para perito médico-legista. O resultado final com o cargo, município, classificação, número de inscrição, nome em ordem classificatória e nota está disponível no Edital 47, publicado no Diário Oficial do Acre desta quinta-feira, 28.

Foram aprovadas pessoas que irão atuar em Brasileia, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Tarauacá. A contratação dos 17 peritos vai gerar um investimento mensal no valor de R$ 121.690,68.

Os candidatos que desejarem obter mais informações referentes a esse concurso podem entrar em contato com a SEPC, por meio do telefone (68) 3224-7010 ou (68) 3224-0024 ou com a SGA pelo telefone (68) 3215-4031, das 8 às 12 ou das 14 às 18 horas, ou pelo endereço eletrônico [email protected]

Fonte: Ac24Horas