Decisão do STF sobre ensino religioso não vai causar alteração no Acre, diz SEE

Supremo votou, na quarta-feira (27), a favor de que o educador tenha liberdade de promover suas crenças dentro de sala de aula. Secretário de Educação, Marco Brandão, diz que estado vai manter modelo não confessional.

A decisão Supremo Tribunal Federal (STF), na quarta-feira (27), que permite professores de ensino religioso em escolas públicas promoverem suas crenças em sala de aula, não vai alterar a forma como a disciplina é ministrada no estado do Acre, que atualmente é não confessional. A informação foi repassada pela Secretaria de Educação (SEE).

O modelo não confessional trabalha com exposição das doutrinas, história, práticas e dimensões sociais das diferentes crenças, assim como do ateísmo e do agnosticismo. Na decisão, o STF permitiu que o modelo confessional seja inserido nas escolas, ou seja, quando os professores ensinam como representantes de uma religião, com liberdade para influenciar os alunos.

“Nós trabalhamos de uma forma a ensinar os alunos a terem fé, mas sem especificar uma igreja em especial. Nós trabalhamos de uma forma ideológica mais ampla, não podemos confundir religião com igreja, religião é uma coisa e igreja é outra. Queremos passar um ensinamento religioso”, disse o secretário de Educação do Acre, Marco Brandão.

O gestor falou ainda que os professores que ministram as aulas já são do quadro efetivo da secretaria. A secretaria informou ainda que trabalha em parceria com um instituto ecumênico.

“Geralmente os que dão aulas de religião são os professores de história, porque daí você já trabalha a história da religião e também por serem pessoas que já têm alguma afinidade com o tema. Eles têm uma cartilha com orientações sobre como devem trabalhar a disciplina para evitar esse atrelamento da escola e da igreja”, explicou Brandão.