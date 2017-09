Campanha de vacinação marca Dia Mundial Contra a Raiva neste sábado (30), em bairros de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria municipal de Saúde (SEMSA) e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza campanha de vacinação antirrábica neste sábado (30), no Horto Florestal e no bairro Tancredo Neves, das 9h às 16h.

A campanha de vacinação antirrábica segue até o dia 25 de novembro com a ação de visita em domicílio nos demais bairros da cidade. A campanha integra conjunto de ações que marcam o Dia Mundial Contra a Raiva celebrado em 28 de setembro.

De acordo com a direção do Centro de Controle de Zoonoses de Rio Branco a população estimada de cães e gatos no município é de 50.289 animais. A meta da campanha é alcançar 80% dessa população. No bairro Tancredo Neves, as equipes irão de casa em casa vacinar os animais.

Documentação- Para vacinar o seu cão ou gato é necessário que a pessoa leve a carteira de vacinação do animal. Caso ele não possua, será feita uma nova carteira no ato da vacina. Para o Registro do animal e confecção do cartão de vacinação é necessário RG e comprovante de endereço do dono do animal.

Fonte: Ac24Horas