Aprovados em processo seletivo da SEAP são convocados para assinatura de contrato e entrega de documentos

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e a Secretaria de Estado de Agropecuária – SEAP publicaram na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 29, as respostas aos recursos e o resultado final da prova prática referente ao Edital (SGA/SEAP Nº 008/2017).

A convocação que se refere o edital é para os cargos de nível fundamental. Para a assinatura do contrato e entrega de documentos, os candidatos devem comparecer até o dia 10 de outubro de 2017, das 08h às 11h ou das 14h às 17h, na Secretaria de Estado de Agropecuária, situada na Rua do Aviário, nº 315, Bairro Aviário, Rio Branco/AC, no horário de 8h às 12h ou das 14h às 17h.

Para obter informações referentes ao processo seletivo basta contatar junto a Secretaria de Estado de Agropecuária – SEAP, por meio do telefone (68) 3224-9621 – ramal 29 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: [email protected]

Fonte:AC24Horas