Alunos assistem aula em escola coberta de palha ao lado de curral no interior do Acre

A situação da educação no interior do Estado não é a maravilha apresentada nas peças publicitárias do governo do Acre. A realidade bem diferente. Foi o que constatou o deputado Jesus Sérgio (PDT), que fez um relato das dificuldades enfrentadas por professores e alunos de escolas rurais na região rio Acuraua. Na localidade, os alunos estariam assistindo aula em escola improvisada, coberta de palha, paredes de tábuas rústicas infestadas por cupins ao lado de um curral de criação de animais.

O parlamentar fez um relato detalhado da precariedade do ensino público em algumas comunidades rurais no interior do Acre e destacou a imediata necessidade de um pacote de medidas para recuperar as escolas rurais do Estado. Cansados de esperar pelo poder público, professores e moradores da comunidade São João, no Rio Acuraua, querem desmontar uma escola desativada na mesma região, para reformar outra coberta de palha onde lecionam para 20 alunos do sexto ano.

“Fiz várias visitas na zona rural de Jordão e Tarauacá. Acompanhamos a situação das escolas estaduais que não é das melhores. Estou apresentando uma série de indicações para que o secretário de educação faça uma força tarefa para reconstruir essas escolas que estão funcionando de forma precária, principalmente na região Tarauacá/Envira. Vale destacar que muitos professores da zona rural estão com dificuldades para desempenhar suas atividades”, afirma Jesus Sérgio.

Ele citou casos em que os professores estão sendo obrigados a lecionar em casa porque não dispõem de espaços adequados para trabalhar. “Na comunidade Novo Porto, Alto Rio Muru. Lá os alunos do ensino médio não têm escola também. Quando a prefeitura sede uma sala tem aula tem aula, quando não ficam sem. No domingo passado estivemos no rio Acuraua. As professoras estão dando aula numa casa, ao lado de um curral, sem total infraestrutura”, destaca o deputado governista.

Apesar de todas as dificuldades, Jesus afirma que os professores estariam fazendo de tudo para ensinar. “Eu sou professor e sei da dificuldade, isso não favorece o ensino aprendizado dos alunos. Peço que o governo dê uma olhada para todo o Estado. Os recursos do Estado são suficientes para fazer esse pacote de medidas. O governo do Acre e a Secretária de Educação deve ter um olhar especial para profissionais de ensino e alunos das comunidades rurais”, finaliza Jesus Sérgio.

