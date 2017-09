TUBARÃO RASGA BARRIGA DE MERGULHADOR E É MORTO APÓS ATAQUE; VÍDEO

O homem foi levado para hospital e já recebeu alta

Um tubarão atacou e rasgou a barriga de um mergulhador após um banho de mar na costa de Marthon, Flórida, Estados Unidos. A cena foi registrada por tripulantes do barco e publicado na internet.No vídeo mostra o exato momento que Ervin Maccarty luta para retirar o peixe da barriga, mas sem sucesso. Rapidamente as pessoas que estão em volta dele no barco tentam ajudar e decidem cortar o tubarão com uma faca para que Ervin não sangrasse até a morte.

Após o ataque, a vítima foi levada para o hospital e, depois de um mês, ele recebeu alta do hospital da cidade e passa bem. Segundo especialistas é comum chegar mergulhadores atacados por tubarões naquela região.

Fonte: Com informações do Metropoles