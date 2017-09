SENA: Acusados de matar índio de 1 ano com tiro na cabeça serão julgados em novembro

Indiciados por homicídio qualificado, Romário Pereira e Jonatan Cristofer podem pegar de 12 a 30 anos de prisão.

A justiça de Sena Madureira bateu o martelo e confirmou para novembro o júri-popular de Romário Pereira da Silva, 19 anos e Jhonatan Cristofer Silva Rezende, 18 anos, acusados na morte do pequeno Cirleudo Cabral Manchineri, de apenas 1 ano de vida. Segundo consta, o julgamento ocorrerá no dia 16 de novembro na comarca do Fórum Desembargador Vieira Ferreira, com início previsto para as 8:15 horas da manhã.

Como se trata de júri-popular, qualquer pessoa da comunidade poderá assistí-lo.

RELEMBRANDO O CASO

A morte da criança indígena aconteceu em março deste ano no Porto da Feira Livre dos colonos. Cirleudo Manchineri estava nos braços da mãe dentro de uma canoa quando foi atingido com um tiro na cabeça e morreu na hora.

Os dois infratores estariam de tocaia no porto da Feira aguardando membros de uma facção rival, porém, acabaram matando uma criança inocente.

A Polícia apurou que a família da vítima teria se deslocado da Aldeia São Paolino, rio Purus, com a intenção de buscar atendimento médico para o menino. No momento dos disparos, a família estava encostando no porto da Feira Livre dos Colonos.

