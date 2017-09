Rio Branco é a capital com maior densidade de raios por quilômetro quadrado por ano, aponta Inpe

Compartilhar no Facebook

Acre é o terceiro estado com maior incidência de raios. Major do Corpo de Bombeiros orienta sobre como se proteger de raios.

Um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontou que Rio Branco é a capital com maior densidade de raios, com 30,13 raios por quilômetro quadrado por ano.

Os dados também apontam que nos últimos seis anos, o Brasil registrou uma médica de 77,8 milhões de raios por ano.

A capital lidera o ranking acompanhada de Palmas (19,21), Manaus (18,93), São Luís (15,12), Belém (14,47) e São Paulo (13,26).

Para 2017, a previsão é de uma incidência de raios dentro da média histórica, segundo o Inpe. A estimativa é feita a partir das temperaturas dos oceanos Atlântico e Pacífico – Sul, Equatorial e Norte.

O estudo mostrou ainda que o estado com maior densidade de raios é o Tocantins, com 17,1 raios por quilômetro quadrado. Na sequência aparecem Amazonas (15,8), Acre (15,8), Maranhão (13,3), Pará (12,4), Rondônia (11,4), Mato Grosso (11,1), Roraima (7,9), Piauí (7,7) e São Paulo (5,2).

O climatologista Alejandro Fonseca, da Universidade Federal do Acre (Ufac), informou que não tinha acesso a esses dados, pois o único aparelho que monitorava a incidência de raios no estado foi desativado há um tempo, mas explicou que a vegetação e as condições climáticas da Amazônica interferem diretamente nesses fenômenos.

“As regiões da região Amazônica em geral tem muitas nuvens e muitos rios. No período do ‘inverno amazônico’ temos essas precipitações acompanhadas de muitos raios. Não sei se fizeram uma estimativa geral só da região ou se monitoraram pelo GPS, não tenho informações sobre isso. Mas, no geral, são chuvas são acompanhadas de muitos raios”, explica.