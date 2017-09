Reservatório de cidade do AC seca e Depasa reforça abastecimento com ajuda de caminhões-pipa

No dia 19 de setembro, o Acre TV mostrou que a situação era preocupante e que poderia piorar. O plano do Depasa é abastecer oito caminhões-pipa, na Estação de Tratamento de Água de Rio Branco (ETA 2), com capacidade de 20 mil litros cada um, e levar água por 22 km até a cidade do interior.