Modelo que fez tatuagem no olho corre o risco de ficar cega

Catt Gallinger se diz arrependida da decisão

A modelo canadense Catt Gallinger fez uma tatuagem mal-sucedida no globo ocular e agora corre o risco de ficar cega. A jovem se diz arrependida do procedimento e agora busca tratamento para recuperar a visão.

“Foi um grande erro”, disse Catt ao “Metro”. Ela explica que quis “se sentir mais confortável no seu corpo” com a tatuagem. No entanto, acabou ficando com o globo ocular completamente roxo, com exceção da íris.

Além do inchado do olho, as lágrimas de Catt eram roxas. Semanas depois de ter feito a tatuagem, as melhorias são poucas: a dor e a irritação são menores, mas a visão continua bastante afetada.

A modelo aconselha às pessoas que pensam em tatuar os olhos a realizarem uma pesquisa sobre a realização deste procedimento, além de procurarem o tatuador mais indicado.

Catt disse que o erro foi motivado por tinta não diluída. Agora, a jovem vai consultar um especialista para tentar recuperar a visão. “Corro o risco de ficar cega se este problema não for corrigido”, afirma.

Fonte: noticiasaominuto