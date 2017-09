Mãe de aluna dá soco e chuta rosto de coordenadora de escola no Acre; veja vídeo

Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o momento em que a mãe de uma aluna da escola Lourival Sombra, no bairro Tangará, em Rio Branco, agride uma coordenadora pedagógica. A agressão ocorreu dentro da unidade na última terça-feira (26). No vídeo, é possível ver o instante em que a mulher, identificada por Lay Viana de Freitas, de 32 anos, dá um soco na coordenadora pedagógica. Depois que a vítima cai no chão, recebe um chute no rosto.