Livro “Ditirambo” no projeto Sesc lançamentos neste sábado

O Serviço Social do Comercio no Acre (Sesc/AC) através do projeto Sesc lançamentos, lança, no próximo dia 30 de setembro, às 19 horas, no Sesc do Centro, mais uma obra da literatura acreana: o livro “Ditirambo”, do escritor e poeta Jackson Viana. A entrada é franca.

O projeto Sesc Lançamento de Livros existe desde 1999 e visa a parceria com autores acreanos para lançar suas obras literárias. Já atendeu a mais de 100 autores desde sua primeira edição, e, além disso, as ações do Sesc Lançamento de Livros auxiliam no registro, distribuição e acessibilização da cultura feita no Acre e destacam a ação do Sesc como entidade comprometida com formação cidadã através da transversalidade entre educação e cultura.

O autor

Jackson Viana nasceu na cidade de Rio Branco, capital do Acre, no dia 12 de dezembro de 2000. Além de “Ditirambo”, é autor dos livros “Onde mora a felicidade?” e “Aprendendo a viver”, ambos lançados quando ele tinha apenas 13 anos. Aos 14, idealizou e fundou a Academia Juvenil Acreana de Letras (AJAL), instituição de cultura voltada a jovens escritores no estado, da qual é o Presidente.

Jackson foi 1º lugar no 43º Concurso de Redação de Cartas dos Correios, 2º lugar no Brasil no Prêmio Flor do Ipê da Universidade Federal de Goiás; é também Conselheiro Regional do Movimento União Cultural e Embaixador Internacional e Imortal da Embaixada da Poesia-RJ, da qual recebeu as medalhas de “Honra ao Mérito” e “Poeta Menino – Casimiro de Abreu”.

Sobre a obra

O livro “Ditirambo” é uma coletânea de poesias e sonetos escritos por Jackson Viana entre seus 14 e 16 anos, com estilo de escrita clássico-contemporâneo, os quais seguem os padrões de métrica e sonoridade presentes na literatura do século XX ao mesmo tempo em que abordam, em sua temática, os problemas, conflitos e emoções do século XXI.

A obra foi dividida em dois capítulos (Poesias e Sonetos) e conta com apresentação da Profª.Dra. e Crítica Literária Margarete Edul Prado, que também é revisora e patrocinadora da mesma, e prefácio assinado pelo escritor Moisés Diniz