Jovem acusado de agressão nega ato e diz estar sendo ameaçado após postagem no Facebook

“É bem simples, não toquei nessa garota. Assumo o que eu fiz, que foi sair correndo por cima dos carros, mas eu não toquei nela. Lógico que ela deve ter ficado magoada porque acabei danificando o carro dela, mas não tem como usar minha imagem e dizer que sou isso e aquilo, ainda dizendo que foi abusada e no final me colocar como abusador”, reclama.

Ele se refere à página pessoal da jovem no Facebook. Em uma postagem, ela usa uma foto de Andrade e escreve um texto dando a versão do ocorrido. O jovem diz ainda que no dia ele se excedeu devido à ingestão de álcool.

Desde que tudo aconteceu, ele diz que evita sair de casa e teve que desativar o perfil do Facebook, porque recebeu várias ameaças. Andrade conta também que está com medo.

“Tô sofrendo ameaça, não de morte. Mas, as pessoas diziam que iam me bater e cortar minha genitália. Não posso mais andar de ônibus porque sou ameaçado. As pessoas agora me veem como se eu fosse um estuprador, agressor, um cara que arrasta a pessoa à força e não sou nada disso. Não encostei nela”, se defende.

A jovem contou que no dia não chegou a fazer corpo de delito porque estava tarde, mas garante que tem testemunhas que confirmam a abordagem do rapaz. A audiência que estava marcada para ocorrer nesta quinta ainda na delegacia foi adiada para sexta-feira (29).

“Eu vou entrar com um processo contra ela por conta do uso da minha imagem, porque quando eu provar que isso é uma grande mentira vai sobrar pra ela. Eu fico apreensivo do que pode acontecer comigo. A qualquer momento alguém pode fazer um mal contra mim”, finaliza.