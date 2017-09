Homem é preso por armazenar pornografia infantil

Um homem, que não teve a idade revelada, foi preso em flagrante por armazenar conteúdo de pornografia infantil em arquivos digitais. O suspeito foi preso na segunda-feira (25), durante um mandado de busca e apreensão em Ji-Paraná, na Região Central.

Segundo a Polícia Federal, o cumprimento do mandado visava o combate de armazenamento e disseminação de pornografia infantil no município.

Durante as buscas, os policiais identificaram o autor do delito e comprovaram o armazenamento de material com infantil nos discos rígidos, encontrados no quarto do investigado.

O investigado recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Ji-Paraná. Segundo a PF, outros fatos relacionados ao caso estão sendo investigados.