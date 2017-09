Em um dia de setembro, choveu mais do que em todo o mês de agosto em Rio Branco

Com o temporal que caiu em Rio Branco, o índice de chuvas no mês de setembro aumentou significativamente. Apenas nesta quarta-feira (27), choveu 74,6 milímetros, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Durante todo o mês de agosto, o índice foi de 39,6 mm.

Antes da forte chuva, que causou estragos na capital, setembro havia registrado 53,4 milímetros de nível pluviométrico. De acordo com o major Falcão, do Corpo de Bombeiros, a situação teve representatividade no aumento do nível das águas do Rio Acre, em Rio Branco, que ontem estava com 1,58 metros e nesta quinta (28) está com 1,82 m.

O nível do Rio Acre aumentou 24 cm mas, provavelmente, a água vai se dissipar ainda nesta quinta (28), pois quando a chuva cai em Rio Branco, o quantitativo aumenta um pouco o índice fluviométrico, mas depois diminui imediatamente, segundo informações do major.

“A chuva de ontem [quarta, 27], só de ontem, que durou em torno de 40 minutos, foi praticamente o dobro do que choveu no mês de agosto”, finalizou.

Bandeira do Acre que fica na Gameleira é retirada