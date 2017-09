Em Rio Branco, seis adolescentes que fugiram de centro socioeducativo em setembro continuam foragidos

Dos seis adolescentes foragidos do Centro Socioeducativo Santa Juliana, em Rio Branco, nenhum ainda foi localizado. Na primeira fuga, quatro adolescentes conseguiram fugir, no dia 13 deste mês após ameaçarem a equipe de segurança. Na segunda fuga, dois menores, de 16 e 17 anos, também fugiram do local. O caso ocorreu no último 18.