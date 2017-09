Bruno Borges deixa quarto aberto para visitação e diz ter material para 20 novos livros

O estudante diz ainda que quis, por vontade própria, retribuir a ajuda que os dois amigos lhe deram durante o projeto. Ele acredita ainda que a questão tratada pela Polícia Civil como furtos dos móveis do seu quarto já tenha sido resolvida.

Porém, ele não discorda totalmente da polícia. Ele assume que houve a intenção de chamar os olhares para as suas obras, mas nada articulado com maldade.

“Quis fazer isso porque estava muito obcecado por essa verdade e estava encontrando muitas informações e, ao mesmo tempo, tinha sede de mostrar as minhas ideias para o mundo todo e não conseguia ter abertura. Nem mesmo a minha família queria escutar as minhas ideias”, se justifica.

O jovem destaca ainda que é preciso conhecer suas razões antes de tecer julgamentos. “Teve uma intenção de chamar a atenção do mundo todo, mas sempre de maneira bem-intencionada. Eu achava realmente que ia mudar o mundo com as minhas ideias”, completa.

Intenção era ficar de 3 a 5 anos isolado

O estudante revela ainda que em seus planos, o período de isolamento iria de 3 a 5 anos, mas, segundo ele, teve acesso a informações e experiências nos dois primeiros que as deixaram próximo do que buscava.

“Pensei que quando eu voltasse, os livros já teriam sido publicados, todo mundo já teria entendido as ideias. Pensei que fosse um mar de rosas, mas é lógico que é uma utopia e acabei voltando cedo demais e me peguei meio despreparado. Mas, já esperava que fosse bem repercutido”, esclarece.

O livro “TAC: Teoria da Absorção do Conhecimento” entrou para a lista “não ficção” dos mais vendidos da semana, entre 24 e 30 do mês de julho. O ranking é do site PublishNews, construído a partir da soma das vendas de todas as livrarias pesquisadas.

O segundo tem previsão para ser lançado já no início de novembro e vai fundir psicologia e filosofia, segundo Borges.

“Falo sobre os tipos de comportamento que as pessoas devem adotar para seguir uma verdade que acrescente mais nelas e também busco explorar como a sociedade induz a alguns comportamentos e como a gente pode se tornar mais livres e menos alienados”, explica.

Alguns devem seguir a ordem cronológica e outro não. Bruno deve ir decidindo isso ao longo das publicações e a forma que entender que deve facilitar ao leitor.