Rio Branco empata com Xapuriense e fica distante da semi do Acreano de Futsal

Time faz jogo de 12 gols com o Atlético Xapuriense com placar final de 6 a 6, nesta terça-feira, no ginásio Álvaro Dantas, na capital do Acre. Resultado mantém equipe fora do G-4

io Branco e Atlético Xapuriense fizeram uma partida cheia de gols na noite desta terça-feira (26), no ginásio Álvaro Dantas, na capital acreana, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Acreano de Futsal. Com 12 bolas na rede, as duas equipes empataram por 6 a 6, resultado que não foi bom para nenhuma.

A igualdade elimina qualquer chance de classificação do Atlético Xapuriense, que ainda tinha possibilidades matemáticas. Com quatro pontos e apenas um jogo a cumprir, a equipe não alcança mais o Juventus, de Feijó, atual quarto colocado com nove pontos.

Do lado do Rio Branco, o empate deixa a situação bem delicada com relação à ida às semifinais. Com sete pontos, em quinto, o time só faz mais um jogo na primeira fase, precisando vencer o Villa e torcendo para que o Juventus não some pontos nos três últimos compromissos que ainda tem, contra Villa, Montenegro e Murbanense.

A rodada ainda definiu mais uma equipe garantida nas semifinais. Após Big Bran e Rivera, o Murbanense, terceiro colocado com 12 pontos, tem vaga certa no mata-mata.