Professora é assaltada e feita refém por criminoso armado em Cruzeiro do Sul

Uma professora de 43 anos, que preferiu não se identificar, foi assaltada e feita de refém em Cruzeiro do Sul. O caso ocorreu no final da tarde desta terça-feira (26), no bairro do Formoso. A professora disse que tinha ido na casa de uma aluna quando foi surpreendida pelo assaltante que a rendeu e a ameaçou com uma arma.