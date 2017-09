Polícia Militar recupera duas motocicletas e apreende espingarda no bairro Recanto dos Buritis, no município de Rio Branco

AC24Horas

Acionados por volta das 16h desta terça (26), para verificar uma denúncia de receptação no Bairro Recantos do Buritis, militares do 2º Batalhão saíram em diligência rumo a área indicada, localizando a motocicleta descrita na denúncia parada em frente a uma residência.

Próximos ao veículo estavam algumas pessoas em atitude suspeita que, ao notarem a presença dos militares tentaram empreender fuga, sendo três delas detidas e identificadas como John Alisson Pereira Ferreira, 21 anos, Wuerlison Lima de Freitas, 21 anos, e Robson Pereira da Cruz, 28 anos.

No interior da residência onde estavam foram localizadas uma espingarda e outra motocicleta com restrição de roubo, escondida no fundo do quintal de Francisco John Alisson. Próximo ao veículo, os policiais ainda encontraram 1kg de maconha enterrada.

Os autores e todo o material apreendido foram conduzidos a delegacia de polícia para a realização dos procedimentos cabíveis.