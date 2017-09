Participante do grupo de obesidade do Hospital das Clínicas reclama de suspensão de palestras no AC

Participantes do grupo de conscientização sobre obesidade do Hospital das Clínicas, em Rio Branco, reclamam da suspensão de palestras que ocorriam todas as quartas-feiras, às 19h, no auditório da unidade de saúde.

As palestras, que contam com nutricionista e psicólogo, não acontecem há pelo menos um mês.

Ao G1 , a superintendente do Hospital das Clínicas, Juliana Quinteiro, confirma que houve um problema nos cabos de alta tensão e que, por isso, o grupo está sem espaço físico para a realização de palestras.

A comerciante e integrante do grupo Julieta Costa, de 46 anos, que participa dos encontros há pelo menos 4 anos, diz que em 2015 perdeu 20 kg com o grupo e que é muito importante a manutenção desse tipo de atividade conscientizadora.

Porém, ela reclama que o espaço destinado à realização das palestras foi afetado com a falta de energia devido ao rompimento de um cabo e que, desde então, o grupo ficou sem palestras.

“Entendo que eles estão sem interesse em dar continuidade no grupo porque outros grupos de conscientização que eram como esse, que eram em outros dias, acabaram. Até onde sei ficou só esse de quarta-feira, que inicialmente recebia de 100 a 150 pessoas”, diz a participante.

Julieta conta que uma das coisas também contribuíram para a evasão. “É claro que se eles botam regra do tipo: se você faltar três vezes, perde sua vaga. Está parecendo faculdade, sendo que, na realidade, é algo para ser espontâneo, uma coisa que você vai porque necessita”, pontua.

A reclamação também é no sentido de que não poderia mais levar convidado, conforme diz Julieta. “Eu sinto que com isso eles estão minando o grupo para que fique com poucas pessoas para depois ter o argumento de que não tem mais quantitativo”, acrescenta.

A superintendente do Hospital das Clínicas fala que já foi feita uma reunião com os representantes do grupo e que eles fizeram uma força-tarefa para ver se conseguem um outro auditório que comporte toda a demanda, já que pelo menos 70 obesos participam das palestras.