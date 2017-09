Luan Santana anuncia mudança para o heavy metal

‘Novo projeto’, escreveu o ator na legenda da foto postada nesta segunda (25)

Luan Santana seria um novo astro do rock? Em suas redes sociais, o cantor – que caiu da grua durante um show no começo deste mês no Piauí – anunciou uma mudança em sua carreira. Segundo ele, o sertanejo não será mais seu estilo musical. “Inspirado pelos shows do fim de semana, resolvi abrir meu novo projeto pra vocês. Sabem que nesta turnê estou comemorando 10 anos de carreira no sertanejo, né?”, afirmou mencionando o Rock in Rio, evento que reuniu centenas de famosos nos dois últimos fins de semana na capital fluminense.

Ele disse ainda que precisaria do apoio das fãs. “Esse amor de vocês é bom demais, mas tem uma hora que a gente sente algo aqui dentro e precisa mudar, arriscar… e adivinhem? Essa hora chegou. Por isso, decidi que a partir de hoje vou me dedicar de corpo e alma ao estilo que eu realmente amo, o heavy metal. Keep rocking, babies!”, exclamou o artista, substituído por Jorge, dupla de Mateus, no longa “Jorge, o Corintiano”.

Fonte: Terra