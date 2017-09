Justiça suspende provisoriamente lei que reajusta valor de plantões de enfermeiros e técnicos em R$ 600 no Acre

A Justiça do Acre suspendeu provisoriamente a lei N° 84, de 2000, que reajustou o valor dos plantões dos enfermeiros e técnicos de enfermagem para R$ 600 a cada 12 horas extras. A medida cautelar, tomada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC), nesta quarta-feira (27), não extingue o processo e ele continua em andamento no judiciário até julgamento final.