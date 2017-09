Inscrições de projetos no Fundo Estadual de Cultura encerram nesta quinta-feira (28)

G1

O prazo para as inscrições de projetos no Fundo Estadual de Cultura 2017 encerram nesta quinta-feira (28). O edital da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM), vai beneficiar pessoas físicas, jurídicas e de entidades que tiverem propostas aprovadas na seleção.

As inscrições podem ser feitas nas cidades de Rio Branco, Xapuri, Brasileia, Epitaciolândia, Feijó, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Vila Postal Correios. O resultado final com os projetos aprovados vai ser divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE), ainda não há data prevista.