Homem é preso com arma furtada em Fórum do Bujari

Railton Silva de Castro, de 27 anos, foi preso com uma arma calibre ponto 40 de uso restrito na terça-feira (26), no Segundo Distrito de Rio Branco. A arma, segundo a polícia, foi furtada do Fórum do Bujari no dia 12 de setembro.

Com Castro, também foi presa a mulher dele, Andressa Lima do Nascimento, de 25 anos. Com ela, a polícia encontrou um aparelho celular que foi roubado de uma loja em Rio Branco. O homem também portava um celular roubado de uma empresa aérea.

O delegado Sérgio Lopes, da Delegacia de Roubos e Extorsões (Decore), diz que a ação pontual e é um desdobramento da operação realizada na última terça (27) em que quatro pessoas foram presas por furto e assaltos. Ele explica que Castro vai responder por furto, roubo e porte ilegal de arma. Já Andressa, que seria comparsa, vai responder por receptação.