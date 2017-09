Homem com problemas emocionais tenta se jogar de torre e é resgatado pela ação do Corpo de Bombeiros, em Rio Branco

Uma ocorrência foi registrada no Centro Integrado em Operações (Ciosp), por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira (27) e demorou cerca de 1h para ser finalizada.

Um homem cujo nome não foi divulgado, visivelmente transtornado, subiu no alto de uma torre de telefonia localizada no Vale do Açaí, região do Eldorado e só saiu após intensa negociação com uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Segundo o informado pela assessoria de comunicação da instituição. Ele relatava estar passando por problemas familiares e queria a presença do filho que teria sido levado pela mãe que teria ido embora de casa.

O homem só aceitou descer do arranha céu após intensa negociação e em seguida foi encaminhado ao Pronto Socorro para ser medicado devido ao estado emocional em que se encontrava.

