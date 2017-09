Gol de Márcio Araújo e defesa de pênalti de Muralha valem lanche grátis no Acre

Hamburgueria de Rio Branco aproveita final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Flamengo, nesta quarta, para fazer promoção inusitada. Jogo é às 21h45 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte

A proveitando a grande decisão da Copa do Brasil desta quarta-feira (26), entre Cruzeiro e Flamengo, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, uma hamburgueria de Rio Branco, capital do Acre, decidiu realizar uma promoção inusitada envolvendo os nomes do volante Márcio Araújo e do goleiro Alex Muralha, do Flamengo.

De acordo com o anúncio, a cada gol que o volante Márcio Araújo marcar e a cada pênalti que o goleiro Muralha defender, o estabelecimento vai oferecer uma rodada de ‘mini burguer’ gratuitamente.